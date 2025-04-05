Італія

Команда Сеска Фабрегаса пропустила першою на початку гри, але без проблем перевернула результат на свою користь проти останнього клубу таблиці.

У 31 турі італійської Серії А Комо здобув ефектну виїзну перемогу над Монцою — 3:1.

Господарі повели вже на 5-й хвилині після голу Моти, але Комо швидко відновив рівновагу — Іконе відповів точним ударом на 16-й. Наприкінці першого тайму Діао вивів гостей уперед, а одразу після перерви Войвода закріпив перевагу.

Монца провела низку замін, проте переломити хід зустрічі та уникнути 20 поразки у поточному сезоні чемпіонату команда Алессандро Нести не змогла. Комо контролював події на полі та заслужено забрав три очки.

Монца — Комо 1:3

Голи: Мота, 5 - Іконе, 16, Діао, 39, Войвода, 51,

Монца: Тураті — Перейра, Іццо, Д'Амброзіо (Паласіос, 80) — Бірінделлі (Кальдірола, 56), Куррія, Б'янко (Кастровіллі, 56), Акпа-Акпро (Капрарі, 67), Кір'якопулос (Гальярдіні, 56) — Кейта Діао, Мота

Комо: Бюте — Войвода (Смолчич, 59), Гольданіга, Кемпф, Вальє — Какере (Перроне, 59), Да Кунья (Стрефецца, 71) — Іконе (Роберто, 71), Пас (Енгельгардт, 87), Діао — Дувікас

Попередження: Кір'якопулос, Б'янко