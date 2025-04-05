Італія

Підопічні Сімоне Індзагі втратили перевагу в два гола на виїзді.

У рамках 31-го туру італійської Серії А-2024/25 Парма приймала Інтер на Стадіо Енніо Тардіні.

"Нерадзуррі" двічі уразили ворота господарів поля в першому таймі зусиллями Маттео Дарміана й Маркуса Тюрама. У другій половині матчу "джаллоблу" відповіли гостям результативними ударами Адріана Бернабе та Якуба Ондрейки. Більше голів у поєдинку не було, тож фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

Парма з 27-ма очками йде 16-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Інтер із 68-ма заліковими балами перебуває на першій сходинці.

Парма — Інтер 2:2

Голи: Бернабе, 60, Ондрейка, 69 — Дарміан, 15, Тюрам, 45

Парма: Судзукі — Дельпрато, Вольякко, Валенті, Валері — Кейта, Ернані (Леоні, 46), Зом (Ондрейка, 54) — Алмквіст (Бернабе, 46), Бонні (Камара, 78), Ман (Пеллегріно, 46)

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні (Аугусто, 46) — Дарміан, Асллані (Арнаутович, 81), Чалханоглу (Фраттезі, 65), Мхітарян, Дімарко (Залевські, 59) — Мартінес (Корреа, 65), Тюрам

Попередження: Алмквіст, Дельпрато — Дімарко, Залевські, Корреа