Італія
05 квітня 2025, 23:51
Мілан виборов нічию, але залишився на 4 очки позаду Фіорентини
Команда Сержіу Консейсана провалила початок першого тайму, проте в другому могла забезпечити собі більше, аніж порятунок від поразки.
Мілан — Фіорентина, Getty Images
05 квітня 2025, 23:51
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мілан — Фіорентина 2:2
Голи: Абрагам, 23, Йович, 64 — Тіав, 7 (авт.), Кін, 10
Мілан: Меньян — Вокер, Тіав, Томорі, Ернандес — Фофана (Бондо, 80), Рейндерс — Муса (Йович, 25), Пулішич (Чуквезе, 80), Леау — Абрагам (Хіменес, 55, Феліш, 80).
Фіорентина: де Хеа — Понграчич (Комуццо, 71), Марі, Раньєрі — Додо, Катальді (Ндур, 59), Фаджолі, Мандрагора (Адлі, 88), Парізі (Фолоруншо, 72) — Гудмундссон (Бельтран, 59), Кін.
Попередження: Ернандес, Леау, Пулішич — Марі, Додо