Відбулися чергові матчі італійського чемпіонату.
Емполі - Кальярі, Getty Images
06 квітня 2025, 18:25
Сьогодні, 6 квітня, відбулися матчі 31 туру італійської Серії А.
У першій грі Емполі на своєму полі поділив очки з Кальярі. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.
Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко просидів весь матч на лаві запасних.
Емполі — Кальярі 0:0
Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Маріануччі, Віті — Самбія (Ебуехі, 65), Грассі, Гендерсон, Пеццелла — Еспозіто, Какаче — Куаме (Коломбо, 70)
Кальярі: Капріле — Паломіно (Дзаппа, 72), Міна, Луперто, Ауджелло — Адопо, Праті — Дзортеа, Віола (Гаетано, 59), Лувумбу (Коман, 59) — Пікколі
Попередження: Луперто, Паломіно, Ауджелло.
У другій зустрічі Торіно не зміг обіграти Верону. Матч закінчився із рахунком 1:1.
На гол гостей у виконанні Аміна Сарра на 64 хвилині, господарі поля відповіли влучним ударом Еліфа Ельмаса за три хвилини.
Торіно — Верона 1:1
Голи: Ельмас, 67 - Сарр, 64.
Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Педерсен, 46), Маріпан, Коко, Бірагі — Казадеї (Ілич, 70), Річчі — Гінейтіс, Влашич, Ельмас — Адамс (Санабрія, 70).
Верона: Монтіпо — Гіларді, Коппола, Валентіні — Чачуа, Дуда, Давідович, Бернеде (Кастанос, 80), Брадарич — Сарр (Аджаї, 80), Москера.
Попередження: Гінейтіс.
Вилучення: Річчі, 86.