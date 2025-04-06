Сьогодні, 6 квітня, відбулися матчі 31 туру італійської Серії А.

У першій грі Емполі на своєму полі поділив очки з Кальярі. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко просидів весь матч на лаві запасних.

Емполі — Кальярі 0:0

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Маріануччі, Віті — Самбія (Ебуехі, 65), Грассі, Гендерсон, Пеццелла — Еспозіто, Какаче — Куаме (Коломбо, 70)

Кальярі: Капріле — Паломіно (Дзаппа, 72), Міна, Луперто, Ауджелло — Адопо, Праті — Дзортеа, Віола (Гаетано, 59), Лувумбу (Коман, 59) — Пікколі

Попередження: Луперто, Паломіно, Ауджелло.

У другій зустрічі Торіно не зміг обіграти Верону. Матч закінчився із рахунком 1:1.

На гол гостей у виконанні Аміна Сарра на 64 хвилині, господарі поля відповіли влучним ударом Еліфа Ельмаса за три хвилини.

Торіно — Верона 1:1
Голи: Ельмас, 67 -  Сарр, 64.

Торіно: Мілінкович-Савич — Валюкевич (Педерсен, 46), Маріпан, Коко, Бірагі — Казадеї (Ілич, 70), Річчі — Гінейтіс, Влашич, Ельмас — Адамс (Санабрія, 70).

Верона: Монтіпо — Гіларді, Коппола, Валентіні — Чачуа, Дуда, Давідович, Бернеде (Кастанос, 80), Брадарич — Сарр (Аджаї, 80), Москера.

Попередження: Гінейтіс.

Вилучення: Річчі, 86.