Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 6 квітня 2025 року.

У рамках 31-го туру італійської Серії А Рома на власному полі зіграла внічию проти туринського Ювентуса.

Команди обмінялись голами незадовго до та одразу після перерви, причому гості відзначились першими.

А загалом на полі була рівна та напружена гра, за підсумками якої колектив Ігора Тудора зберіг за собою місце в зоні єврокубків, а от підопічні Клаудіо Раньєрі знову звідти вилетіли.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Ювентус у рамках 31-го туру італійської Серії А-2024/25:

Рома — Ювентус 1:1

Голи: Шомуродов, 49 — Локателлі, 40

Рома: Свілар — Манчіні, Гуммельс (Шомуродов, 46), Ндіка — Челік (Нельссон, 72), Коне, Крістанте (Паредеса, 61), Анхеліньйо — Суле, Ель Шаараві (Гурна-Дуат, 61) — Довбик (Бальданці, 85).

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Келлі — Веа (Камб’язо, 68), Локателлі (Савона, 75), Тюрам, Маккенні — Гонсалес (Копмейнерс, 68), Їлдиз — Д. Влахович (Коло Муані, 68).

Попередження: Крістанте — Вейга