Італія

Керманич Ювентуса прокоментував нічию проти Роми.

Туринського Ювентус напередодні в рамках тридцять першого туру італійської Серії A зіграла внічию проти Роми на виїзді.

Рома — Ювентус 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "Старої Синьйори" Ігор Тудор прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні нам не вистачало структури гри в обороні з Бремером та Гатті, тож ми повинні бути обережними. Побачимо в майбутньому, напевно, ми повинні покращитись із цієї точки зору.

Перший тайм мені дуже сподобався, ми добре атакували. У другому таймі дещо змінили гру, але на завершення матчу ми більше хотіли перемогти. Ми завжди хочемо вигравати, але після того невдалого періоду, який був у нас до цього, команда на фізичному та ментальному рівні знаходиться на правильному шляху. Нічия додає нам упевненості.

Сьогодні ми забили чудовий гол. Завжди в таких моментах вирішує якість гравців. Після цього ми хотіли забити на початку другого тайму, але пропустили контратаку. Ми добре увійшли в гру сьогодні, і це не було передбачувано, враховуючи стан справ до цього. Ми побачили правильну реакцію гравців.

Я тут уже десять днів, емоції через деякий час спадають, і ти повинен думати виключно про роботу. Ти турбуєшся за гравців, думаєш про всі деталі, і залишається мало часу, щоб насолоджуватись перебуванням на цій посаді. Здається, що ця робота подобається більше зі сторони, аніж зсередини", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі туринський Ювентус прийматиме Лечче.