Італія

На тлі дискваліфікації Антоніо Конте неаполітанці здійснили перші спроби ударів після перерви аж у компенсований час (2 спроби, 0 у площину).

У матчі 31 туру італійської Серії А Болонья та Наполі розписали мирову нічию з рахунком 1:1 у протистоянні представників топ-4 турнірної таблиці.

Неаполітанці відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Замбо-Ангісса, однак господарі відповіли точним ударом Дані Ндоє у середині другої половини зустрічі.

Гравці Наполі відчутно втратили креативність у нападі після перерви, хоча й у першому вона не вражала, особливо на тлі відсутності Антоніо Конте на тренерському містку через дискваліфікацію. Яскравий факт: перші спроби завдати ударів після перерви вони здійснили лише у компенсований час — і жоден не влучив у площину воріт.

Болонья ж, попри заміну воротаря у першому таймі, показала організовану гру і заслужено забрала одне очко. Наполі продовжує відставати від Інтера на три очки у боротьбі за "золото", але втрати у таких матчах можуть дорого обійтись. Болонья ж продовжує зберігати 4 сходинку.

Болонья — Наполі 1:1

Голи: Ндоє, 64 - Замбо-Ангісса, 18

Болонья: Скорупські (Равалья, 24) — Гольм, Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Фергюсон — Орсоліні (Кастро, 77), Одгор (Домінгес, 87), Ндоє (Фаббіан, 87) — Даллінга (Камб'ягі, 77)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — -, Лоботка — Нерес (Распадорі, 74), Мактоміней (Гілмор, 70), Політано (Нгонге, 90) — Лукаку

Попередження: Ебішер, Ебішер — Лоренцо, Олівера, Замбо-Ангісса