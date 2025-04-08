Італія

"Россоблу" розраховують на досвідченого Лукаша Скорупські.

Голкіпер Лукаш Скорупські оновив свою угоду з Болоньєю, передає офіційний сайт клубу.

Болонья — Наполі 1:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Новий контракт із 33-річним поляком розраховано до кінця червня 2026-го. Він є гравцем "россоблу" з літа 2018 року, коли Рома отримала за нього 9 млн євро.

𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 ✍️🧤



Lukasz Skorupski resta in rossoblù fino al 2026 🇵🇱🤩#WeAreOne — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) April 8, 2025

У ході поточної кампанії Скорупські взяв участь у 32-х матчах усіх турнірів, пропустивши 34 гола й 11 разів зберігши свої ворота "сухими".