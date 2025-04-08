"Россоблу" розраховують на досвідченого Лукаша Скорупські.
Лукаш Скорупські, Getty Images
08 квітня 2025, 20:21
Голкіпер Лукаш Скорупські оновив свою угоду з Болоньєю, передає офіційний сайт клубу.
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Новий контракт із 33-річним поляком розраховано до кінця червня 2026-го. Він є гравцем "россоблу" з літа 2018 року, коли Рома отримала за нього 9 млн євро.
У ході поточної кампанії Скорупські взяв участь у 32-х матчах усіх турнірів, пропустивши 34 гола й 11 разів зберігши свої ворота "сухими".