Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 7 квітня 2025 року.
Болонья - Наполі, Getty Images
08 квітня 2025, 09:47
7 квітня на стадіоні "Ренато Далл'Ара" в Болоньї відбувся матч 31-го туру Серії A між Болоньєю та Наполі, який завершився внічию 1:1.
Ця нічия не дозволила Наполі скоротити відставання від лідера чемпіонату Інтера, який також зіграв унічию з Пармою. Наполі залишається на другому місці з 65 очками, відстаючи на три пункти від Інтера. Болонья займає четверту позицію з 57 очками, лише на один пункт відстаючи від Аталанти.
Огляд матчу:
Болонья — Наполі 1:1
Голи: Ндоє, 64 - Замбо-Ангісса, 18
Болонья: Скорупські (Равалья, 24) — Гольм, Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Фергюсон — Орсоліні (Кастро, 77), Одгор (Домінгес, 87), Ндоє (Фаббіан, 87) — Даллінга (Камб'ягі, 77)
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — -, Лоботка — Нерес (Распадорі, 74), Мактоміней (Гілмор, 70), Політано (Нгонге, 90) — Лукаку
Попередження: Ебішер, Ебішер — Лоренцо, Олівера, Замбо-Ангісса