Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 7 квітня 2025 року.

​7 квітня на стадіоні "Ренато Далл'Ара" в Болоньї відбувся матч 31-го туру Серії A між Болоньєю та Наполі, який завершився внічию 1:1.

Ця нічия не дозволила Наполі скоротити відставання від лідера чемпіонату Інтера, який також зіграв унічию з Пармою. Наполі залишається на другому місці з 65 очками, відстаючи на три пункти від Інтера. Болонья займає четверту позицію з 57 очками, лише на один пункт відстаючи від Аталанти.

Огляд матчу:

Болонья — Наполі 1:1

Голи: Ндоє, 64 - Замбо-Ангісса, 18

Болонья: Скорупські (Равалья, 24) — Гольм, Беукема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Фергюсон — Орсоліні (Кастро, 77), Одгор (Домінгес, 87), Ндоє (Фаббіан, 87) — Даллінга (Камб'ягі, 77)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — -, Лоботка — Нерес (Распадорі, 74), Мактоміней (Гілмор, 70), Політано (Нгонге, 90) — Лукаку

Попередження: Ебішер, Ебішер — Лоренцо, Олівера, Замбо-Ангісса