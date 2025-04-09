Італія

Конкурент Артема Довбика пов'язав майбутнє з "вовками", про що незабаром оголосять офіційно.

Нападник Ельдор Шомуродов, який є конкурентом за позицією українця Артема Довбика, підписав новий контракт із Ромою, продовживши угоду ще на рік — до літа 2027 року. Про це повідомляє Calciomercato.com.

За інформацією джерела, усна домовленість була досягнута ще в листопаді, але офіційне підписання відбулося лише зараз.

Зазначається, що 29-річний узбек погодився на зниження зарплати, а своїми результативними виходами з лави запасних переконав поточного головного тренера Клаудіо Раньєрі, що він здатний приносити результат.

Цього сезону Ельдор Шомуродов забив 6 м’ячів, з яких 5 — після виходу на заміну. Останній гол він забив у матчі проти Ювентуса, і тепер сподівається розпочати римське дербі в стартовому складі 13 квітня.

Після невдалих спроб закріпитися в Ромі, Спеції та Кальярі, Шомуродов був близький до переходу в Аталанту влітку та Венецію в січні, але обидва трансфери зірвалися. Утім, гол у ворота Айнтрахта і брак заміни для Довбика переконали клуб зберегти гравця в складі.