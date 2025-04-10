Італія

Фулбек орендований клубом із Флоренції у берлінського Уніона.

Фіорентина планує оформити повноцінний трансфер лівого захисника Робіна Госенса, орендованого в Уніона (Берлін) до кінця сезону-2024/25.

Журналіст Ніколо Скіра повідомляє, що клуб із Флоренції має право викупу 30-річного німця за 7 мільйонів євро. У той же час якщо він відіграє ще три матчі, то Фіорентина вже буде зобов'язана здійснити перехід виконавця.

У ході поточної кампанії Госенс відзначився п'ятьма голами й вісьмома асистами в 32-х поєдинках усіх турнірів.

Контракт Робіна з Уніоном розраховано до кінця червня 2028 року. Порталом transfermarkt фулбек оцінюється у 8 млн.

Раніше повідомлялося, що в Барселоні хочуть бачити ексгравця донецького Шахтаря, який зараз представляє Фіорентину.