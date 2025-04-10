Іспанія

Німець захоплюється бразильцем.

Каталонська Барселона хоче бачити в своїх рядах правого латераля італійської Фіорентини Додо. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, головний тренер "блаугранас" Гансі Флік особисто запрошував перейти до каталонської команди 26-річного бразильця, але отримав відмову. Влітку "Барса" знову спробує підписати захисника італійського клубу.

Зазначається, що керівництво "фіалок" найближчим часом запропонує бразильцю продовжити контракт ще на два роки. Сам Додо не бажає залишати Флоренцію та чекає від Фіорентини нову угоду зі збільшенням заробітної плати.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 22 млн. євро.

Цього сезону Додо відіграв за Фіорентину 39 матчів та віддав 5 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Кубарсі побив рекорд Компані в Лізі чемпіонів.