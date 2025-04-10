Українець тричі приніс Ромі перемоги своїми голами.
Артем Довбик, Getty Images
10 квітня 2025, 18:17
Центрального нападника римської Роми Артема Довбика визнано найкращим гравцем Серії А за підсумками березня 2025 року.
Протягом місяця, що минув, 27-річний українець відзначився трьома голами в чотирьох матчах турніру. Кожен із результативних ударів гравця приніс "джаллороссі" по три очки.
Загалом на рахунку Довбика 16 голів і чотири асисти в 40 матчах сезону-2024/25. Він є найкращим бомбардиром Роми в усіх турнірах поточної кампанії.
Наступної неділі, 13 квітня, колектив Клаудіо Раньєрі "гостюватиме" в Лаціо (32-й тур чемпіонату Італії).