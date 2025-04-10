Італія

Українець тричі приніс Ромі перемоги своїми голами.

Центрального нападника римської Роми Артема Довбика визнано найкращим гравцем Серії А за підсумками березня 2025 року.

Протягом місяця, що минув, 27-річний українець відзначився трьома голами в чотирьох матчах турніру. Кожен із результативних ударів гравця приніс "джаллороссі" по три очки.

Lui segna, voi lo votate 🎯

Dovbyk è il Player of the Month di Marzo#FC25 @EASPORTSFC @easportsfcit pic.twitter.com/SJR7lU7Ys5 — Lega Serie A (@SerieA) April 10, 2025

Загалом на рахунку Довбика 16 голів і чотири асисти в 40 матчах сезону-2024/25. Він є найкращим бомбардиром Роми в усіх турнірах поточної кампанії.

Наступної неділі, 13 квітня, колектив Клаудіо Раньєрі "гостюватиме" в Лаціо (32-й тур чемпіонату Італії).