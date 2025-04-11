Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 11 квітня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 32-го туру італійської Серії А-2024/25 Удінезе на власному полі зустрінеться з Міланом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 11 КВІТНЯ, 21:45. СТАДІО ФРІУЛІ, УДІНЕ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН ЛУКА САККІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Удінезе до п'ятничного протистояння підходить на тлі чотирьох поспіль матчів чемпіонату Італії без перемог (1Н, 3П; 2:5), що під керівництвом призначеного влітку 2024 року Кости Руняїча сталося вже втретє. Погана форма коштувала "б'янконері" боротьби за вихід бодай до Ліги конференцій на наступну кампанію, тоді як від зони вильоту їх відділяють 16 залікових балів.

Минулої суботи, коли Мілан приймали на Стадіо Джузеппе Меацца Фіорентину, ще одного претендента на місце в топ-6 турнірної таблиці Серії А, єврокубкові амбіції "россонері" зазнали чергового удару. Колектив Сержіу Консейсана стартував із двох пропущених голів протягом десяти хвилин, але в підсумку все ж уникнув домашньої поразки, зігравши внічию (2:2).

Звісно ж, це малоймовірно, але гранд усе ще може не тільки повторити, але й "перевершити" свій найгірший виступ у своїй сучасній історії чемпіонату Італії. Нагадаємо, у сезоні-2014/15 Мілан фінішував десятим, набравши 52 залікових бала, тоді як зараз "россонері" мають 48 очок із сімома матчами турніру попереду, тож успіх сьогодні наблизив би їх до уникнення цього антирекорду.

Тим не менш, легко 19-разовому чемпіону країни в Удіне буває вкрай рідко. В останніх десяти очних зустрічах на Стадіо Фріулі господарі поля й гості мають по чотири звитяги, тоді як у двох інших випадках було зафіксовано нічийні результати. Вважаємо, що й станом на зараз Удінезе цілком спроможний знову стримати сильніший на папері Мілан.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сержіу Консейсана. Так, на перемогу Мілана можна поставити з коефіцієнтом 2.02, тоді як потенційний успіх Удінезе оцінюється показником 3.85. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.50.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Удінезе: Окоє — Ехізібуе, Соле, Бійол, Камара — Атта, Ловрич, Карлстрем, Паєро — Браво, Лукка

Мілан: Меньян — Терраччано, Габбія, Тіав, Ернандес — Бондо, Фофана — Пулішич, Рейндерс, Леан — Абрагам

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