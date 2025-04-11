Італія

Потенційна оренда данського форварда може стати "лоу-кост" угодою для "старої синьйори".

Ювентус розглядає варіант із поверненням форварда Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна до італійської Серії А, де він виступав раніше за бергамську Аталанту до вартісного переїзду на Олд Траффорд за 73,9 млн євро влітку 2023 року.

Попри важкий сезон, у якому данець забив лише 3 голи в 26 матчах, його трансфер може стати вигідною та доступною інвестицією для туринського клубу.

Після десятка м’ячів у минулому сезоні Прем’єр-ліги, нинішня кампанія для Гойлунна — суцільна смуга злетів і падінь. Він пережив 16-матчеву "засуху", однак все ж мав нетривалі періоди, коли знову виглядав як важлива фігура команди.

Як повідомляє Tuttosport, cаме тому Юве розглядає варіант оренди 22-річного форварда МЮ з можливістю його викупу на постійній основі.

За інформацією джерела, керівництво "б’янконері" вже провело попередні контакти з представниками гравця, щоб дізнатися про його наміри та плани на майбутнє.

Позиція Расмуса Гойлунна наразі відкрита — він готовий обговорювати варіанти та оцінювати, що буде найкращим для його кар’єри. Хоча конкуренція за нападника у разі його рішення залишити Юнайтед може бути серйозною, Ювентус сподівається, що переконає його зробити ставку саме на Турин.

Портал Transfermarkt станом на зараз оцінює молодого нападника збірної Данії в 45 мільйонів євро. З моменту свого переходу до Манчестер Юнайтед він забив 24 голи та віддав 6 асистів у 85 матчах (5617 хвилин).