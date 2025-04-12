Італія

Півзахисник Роми прокоментував хід розслідування резонансної справи.

Напередодні стали відомі нові подробиці справи Сандро Тоналі та Ніколо Фаджолі щодо участі футболістів у ставках на футбольні матчі.

Разом із футболістами англійського Ньюкасла та італійської Фіорентини, з’явились прізвища ще 12 чинних або колишніх гравців, серед яких присутній і аргентинський півзахисник Роми Леандро Паредес.

Представник "вовків" після появи цієї новини прокоментував чутки щодо нього:

"У світлі появи останніх чуток, я хотів би пояснити, що я ніколи не займався і не займаюся будь-якими незаконними ставками", — заявив аргентинський виконавець.

У матеріалах справи, які вдалось отримати італійським ЗМІ, зазначається, що гравці переважно грали в покер та казино в межах контор, які також займались ставками на футбольні матчі.