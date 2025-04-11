Італія

Скандал зі ставками в Італії знов набирає обертів.

Під час розслідування справи про ставки італійських гравців Ніколо Фаджолі та Сандро Тоналі виявилося, що "на контору" грали ще щонайменше 12 чинних або колишніх футболістів Серії А. Про це повідомляє Corriere della Sera.

За інформацією джерела, в період із грудня 2021-го до жовтня 2023-го року на нелегальних онлайн сайтах грали Анхель Ді Марія, Ніколо Дзаніоло, Вестон Маккенні, Маттіа Перін, Леандро Паредес, Алессандро Флоренці, Рауль Белланова, Самуеле Річчі, Маттео Канчельєрі, Хуніор Фірпо, Крістіан Буонаюто.

Зазначається, що вищезгадані футболісти не робили ставки безпосередньо на футбольні матчі. Переважно вони грали в покер та "крутили слоти".

Повідомляється, що правопорушення не становить великої проблеми з кримінального погляду, оскільки його можна усунути за допомогою штрафу в розмірі 250 євро.

Футболістам спочатку надали великий кредит організатори ставок, а потім, коли борг став обтяжливим, їх скерували до ювелірної крамниці, щоб вони, судячи з усього, оплатили вартість годинників Rolex та інших розкішних прикрас за допомогою банківських переказів, "що чудово відслідковуються", які, проте, залишилися в крамниці в розпорядженні організаторів, у той час як спортсмени пішли лише з бездоганним рахунком, виписаним на фіктивну купівлю.

В ході слідства було вилучено півтора мільйона євро.