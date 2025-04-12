Італія

Ексгравець "вовків" вірить, що український форвард може забити вирішальний гол 13 квітня.

У рамках 32-го туру італійської Серії А на нас чекає принципове столичне протистояння між Лаціо та Ромою.

Колишній нападник збірної Італії, Роми, Фіорентини та інших італійських клубів Франческо Граціані поділився власними очікуваннями від майбутнього дербі, окремо відзначився українського форварда "вовків" Артема Довбика.

"Думаю, Раньєрі випустить стартовий склад з Матіасом Соуле замість Пауло Дібали та Лоренцо Пеллегріні позаду Артема Довбика.

Іншим рішенням може бути Ельдор Шомуродов, який влаштує безлад на полі, що також звільнить простір для українського центрфорварда. Я б залишив узбека третім нападником, його важко не випустити на поле.

Хто стане найкращим гравцем дербі? Я назву Довбика, останнім часом він забиває дійсно важливі голи", — сказав Граціані в коментарі для Retesport.it.

Нагадаємо, матч Лаціо — Рома відбудеться у неділю, 13 квітня, о 21:45 за київським часом.