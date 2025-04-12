Італія

Гравцем цікавляться деякі клуби чемпіонату Англії.

Контракт голкіпера Марко Карнезеккі з Аталантою розраховано до кінця червня 2028 року, а не 2026-го, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що за 24-річного італійця "нерадзуррі" хочуть отримати 40 мільйонів євро. Виконавцем цікавляться неназвані колективи англійської Прем'єр-ліги.

У 38-ми матчах усіх турнірів поточної кампанії Карнезеккі пропустив 40 голів і 15 разів зберіг свої ворота "сухими".

Портал transfermarkt оцінює Марко в 25 млн. Він входить до топ-20 найдорожчих голкіперів світу.