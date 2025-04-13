Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римські Лаціо та Рома.

Римські Лаціо та Рома зіграють у дербі в рамках тридцять другого туру італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.

Марко Бароні, після поразки від норвезького Буде/Глімт (0:2), залучив до стартового складу Жиго та Луку Пеллегріні в обороні, тоді як Ровелла гратиме в опорній зоні, а Деле-Башіру розташується під нападником Кастельяносом.

Клаудіо Раньєрі, на тлі нічиєї проти туринського Ювентуса (1:1), використав із перших хвилин Челіка в обороні, тоді як Салемакерс та Паредес гратимуть у півзахисті, а Лоренцо Пеллегріні розташується під Артемом Довбиком у нападі.

Лаціо: Мандас — Марушич, Жиго, Романьйолі, Лука Пеллегріні — Ровелла, Гендузі — Деле-Башіру, Ісаксен, Дзакканьї — Кастельянос.

Запасні: Проведель, Фурланетто, Хісай, Лаццарі, Белах’ян, Весіно, Башич, Нослін, Педро, Чауна, Ібрагімович, Хіла, Діа.



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Паредес, Коне, Анхеліньйо — Суле, Лоренцо Пеллегріні — Довбик.

Запасні: Голліні, Де Марці, Нельссон, Гуммельс, Ренсх, Салах-Еддін, Пізіллі, Гурна-Дуат, Крістанте, Бальданці, Ель Шаараві, Шомуродов, Дібала.



Гра Лаціо — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.