Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римські Лаціо та Рома.
Артем Довбик, Getty Images
13 квітня 2025, 20:53
Римські Лаціо та Рома зіграють у дербі в рамках тридцять другого туру італійської Серії A на Стадіо Олімпіко.
Марко Бароні, після поразки від норвезького Буде/Глімт (0:2), залучив до стартового складу Жиго та Луку Пеллегріні в обороні, тоді як Ровелла гратиме в опорній зоні, а Деле-Башіру розташується під нападником Кастельяносом.
Клаудіо Раньєрі, на тлі нічиєї проти туринського Ювентуса (1:1), використав із перших хвилин Челіка в обороні, тоді як Салемакерс та Паредес гратимуть у півзахисті, а Лоренцо Пеллегріні розташується під Артемом Довбиком у нападі.
Лаціо: Мандас — Марушич, Жиго, Романьйолі, Лука Пеллегріні — Ровелла, Гендузі — Деле-Башіру, Ісаксен, Дзакканьї — Кастельянос.
Запасні: Проведель, Фурланетто, Хісай, Лаццарі, Белах’ян, Весіно, Башич, Нослін, Педро, Чауна, Ібрагімович, Хіла, Діа.
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс, Паредес, Коне, Анхеліньйо — Суле, Лоренцо Пеллегріні — Довбик.
Запасні: Голліні, Де Марці, Нельссон, Гуммельс, Ренсх, Салах-Еддін, Пізіллі, Гурна-Дуат, Крістанте, Бальданці, Ель Шаараві, Шомуродов, Дібала.
Гра Лаціо — Рома почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.