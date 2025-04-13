Італія
13 квітня 2025, 23:41
Рома з Довбиком розійшлась миром із Лаціо в Derby della Capitale
Команди були сусідами за турнірною таблицею на межі зони єврокубків — ними й залишились за шість турів до завершення чемпіонату.
Лаціо — Рома, Getty Images
13 квітня 2025, 23:41
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Лаціо — Рома 1:1
Голи: Романьйолі, 47 — Суле, 69
Лаціо: Мандас — Марушич, Жиго, Романьйолі, Лука Пеллегріні — Ровелла, Гендузі — Деле-Баширу (Нослін, 79), Ісаксен (Педро, 73), Дзакканьї (Белах’ян, 80) — Кастельянос (Діа, 73).
Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Салемакерс (Ренсх, 88), Паредес (Крістанте, 46), Коне, Анхеліньйо — Суле (Ель-Шаараві, 89), Лоренцо Пеллегріні (Шомуродов, 59) — Довбик (Бальданці, 84).
Попередження: Дзакканьї, Ісаксен, Лука Пеллегріні, Ровелла — Паредес, Манчіні