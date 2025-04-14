Італія

"Б'янконері" доводиться обходитися без бразильця вже понад пів року.

Колишній захисник Ювентуса (2003-2011) Нікола Легроттальє висловився щодо відсутності нинішнього центрбека туринців Бремера через травму.

У жовтні 2024-го 28-річний бразилець зазнав серйозного пошкодження у виїзному матчі проти РБ Лейпциг (3:2) у другому турі основного етапу ЛЧ-2024/25. Очікується, що на поле він повернеться не раніше початку наступної кампанії.

"Без травми Бремера Ювентус точно мав би на 7-8 очок більше в турнірній таблиці [Серії А]. Він є найкращим гравцем Ювентуса з точки зору таланту й лідерських якостей. Він також єдиний із нинішніх центральних захисників [клубу], хто знає як керувати обороною в якості головного", — цитує Легроттальє журналіст Ніколо Скіра.

У ході цього сезону Бремер встиг провести вісім матчів у всіх турнірах, двічі з'явившись на полі з капітанською пов'язкою. Його контракт із туринським клубом розраховано до кінця червня 2029 року.