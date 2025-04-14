Серйозні проблеми з центром захисту у команди з Бергамо.
Травмований Колашинац, getty images
14 квітня 2025, 16:50
Аталанта в рамках 32-го туру італійської Серії А здобула важливу перемогу над Болоньєю (2:0) та залишила за собою третє місце в турнірній таблиці.
В цьому матчі, важку травму отримав центральний захисник "богині" Сеад Колашинац. Ретельне обстеження 31-річного боснійця виявило у нього розрив передньої хрестоподібної зв'язки та радіальний розрив зовнішнього меніска лівого коліна.
За інформацією La Gazzetta dello Sport, захисник пропустить щонайменше 5-6 місяців.
Зазначимо, що в лазареті Аталанти також знаходяться центральні захисники Джорджіо Скальвіні та Штефан Пош.
Цього сезону Сеад Колашинац відіграв за Аталанту 34 матчі, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.