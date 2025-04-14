Італія

Серйозні проблеми з центром захисту у команди з Бергамо.

Аталанта в рамках 32-го туру італійської Серії А здобула важливу перемогу над Болоньєю (2:0) та залишила за собою третє місце в турнірній таблиці.

В цьому матчі, важку травму отримав центральний захисник "богині" Сеад Колашинац. Ретельне обстеження 31-річного боснійця виявило у нього розрив передньої хрестоподібної зв'язки та радіальний розрив зовнішнього меніска лівого коліна.

За інформацією La Gazzetta dello Sport, захисник пропустить щонайменше 5-6 місяців.

Зазначимо, що в лазареті Аталанти також знаходяться центральні захисники Джорджіо Скальвіні та Штефан Пош.

Цього сезону Сеад Колашинац відіграв за Аталанту 34 матчі, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.