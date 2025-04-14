Італія

Наполі здобув розгромну перемогу з рахунком 3:0.

Наполі здобув переконливу перемогу над Емполі у 32 турі італійської Серії А — 3:0.

Команда Антоніо Конте впевнено контролювала гру та реалізувала свої моменти.

Скотт Мактоміней оформив дубль (18-та та 61-ша хвилини), а ще один гол на рахунку Ромелу Лукаку (56-та хвилина), який також двічі асистував у моментах із голами шотландця.

Гості, за яких наприкінці зустрічі на поле вийшов українець Віктор Коваленко, не змогли протидіяти атакувальній силі господарів та не створили серйозної загрози воротам Алекса Мерета.

Наполі - Емполі 3:0

Голи: Мактоміней, 18, 61, Лукаку, 56

Наполі: Мерет — Маццоккі (Спінаццола, 75), Ррахмані, Жезус (Марін, 72), Олівера — Гілмор (Біллінг, 83), Лоботка, Мактоміней — Політано (Распадорі, 82), Лукаку (Нгонге, 82), Нерес

Емполі: Васкес — Гоглічідзе, Маріануччі, Віті (Ебуехі, 72) — Г'ясі, Грассі, Гендерсон (Коваленко, 82), Пеццелла — Фацціні (Коломбо, 61), Какаче (Самбія, 83) — Еспозіто

Попередження: Лукаку — Гоглічідзе