Італія

Досвідчений хавбек Інтера може завершити виступи вже після цього сезону.

Атакуючий півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян заявив, що розглядає можливість завершити професійну кар’єру після закінчення поточного сезону.

За словами 36-річного вірмена, остаточне рішення ще не прийняте.

"Це може бути мій останній сезон в якості професійного футболіста, або ж я пограю ще 1–2 роки. Подивимось", — цитує слова Мхітаряна журналіст Ніколо Скіра.

Мхітарян виступає за міланський Інтер із 2022 року та залишається одним із ключових гравців команди у поточному сезоні. У цій кампанії на рахунку вірмена 41 матч, 1 гол та 5 асистів.