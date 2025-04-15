Досвідчений хавбек Інтера може завершити виступи вже після цього сезону.
Генріх Мхітарян, Getty Images
15 квітня 2025, 19:57
Атакуючий півзахисник міланського Інтера Генріх Мхітарян заявив, що розглядає можливість завершити професійну кар’єру після закінчення поточного сезону.
За словами 36-річного вірмена, остаточне рішення ще не прийняте.
"Це може бути мій останній сезон в якості професійного футболіста, або ж я пограю ще 1–2 роки. Подивимось", — цитує слова Мхітаряна журналіст Ніколо Скіра.
Мхітарян виступає за міланський Інтер із 2022 року та залишається одним із ключових гравців команди у поточному сезоні. У цій кампанії на рахунку вірмена 41 матч, 1 гол та 5 асистів.