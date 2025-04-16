Італія

Форварда Мілана влітку хочуть підписати як вільного агента.

Нападника Мілана Луку Йовича останніми днями активно сватають до клубів з Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, вони прагнуть підписати 27-річного серба на правах вільного агента після завершення його контракту з "россонері" у червні.

Утім, Мілан має опцію продовження угоди, тож остаточне рішення щодо майбутнього Йовича ще не ухвалене остаточно.

У поточному сезоні Лука Йович провів за Мілан лише 273 хвилини у 10 матчах, в яких він забив 2 голи.