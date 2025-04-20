Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 20 квітня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 33-го туру італійської Серії А-2024/25 Болонья на власному полі зустрінеться з Інтером.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 20 КВІТНЯ, 19:00. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕА КОЛОМБО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Націлена на місце в топ-4 турнірної таблиці Серії А Болонья сьогодні ввечері намагатиметься вдома стримати Інтер, який є головним претендентом на Скудетто. Тож як "россоблу", так і "нерадзуррі", вкрай потребують здобуття трьох залікових балів. Зазначимо, що команда Вінченцо Італьяно не знає смаку домашніх поразок у чемпіонаті Італії від кінця грудня 2024 року (6В, 2Н).

У той же час загальна безпрограшна серія Болоньї у турнірі тижнем раніше зупинилася на позначці у сім матчів. "Россоблу" гостювали в Аталанти й зазнали поразки з рахунком 0:2, дозволивши клубу з Бергамо збільшити свій відрив до чотирьох очок. Ювентус скористався осічкою конкурента, відкинувши його на п'яту сходинку Серії А.

Інтер минулої середи дістався півфіналу плей-оф Ліги чемпіонів і тепер прагне знову відірватися від єдиного серйозного суперника в боротьбі за чемпіонство. Очікувано, вчора Монці так і не вдалося на власному полі зупинити Наполі (0:1), тож зараз "нерадзуррі" лідирують у турнірній таблиці Серії А виключно за рахунок додаткових показників.

Колектив Сімоне Індзагі не впорався з Болоньєю в домашньому поєдинку (2:2) першого кола поточної кампанії Серії А в січні, а на виїзді Інтеру буде ще складніше, особливо враховуючи певну втому від насичених єврокубкових баталій. У попередніх п'яти очних зустрічах на Стадіо Ренато Даль'Ара "нерадзуррі" здобули три звитяги, також зазнавши двох поразок.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сімоне Індзагі. Так, на перемогу Інтера можна поставити з коефіцієнтом 2.35, тоді як потенційний успіх Болоньї оцінюється показником 3.35. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Равалья — Гольм, Бейкема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Побега — Ндоє, Одгор, Домінгес — Кастро

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Аугусто — Корреа, Мартінес

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