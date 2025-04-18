Італія

Керманич Роми хоче більшого внеску від українського форварда, а не лише голів.

Клаудіо Раньєрі, головний тренер Роми, напередодні матчу 33-го туру Серії А проти Верони прокоментував форму Артема Довбика.

Італійський фахівець визнав, що очікує від українського форварда більшої активності на полі.

"У команді немає винних, усе завжди 50 на 50. У команді немає винних, усе завжди 50 на 50. Він має рухатися більше, іноді він робить ривки, але ми не даємо йому передачі, тому це взаємна відповідальність.

Те, що я йому завжди кажу – мені потрібні не лише його голи, а й загальний внесок у гру команди. Він має бігати, бути помітним. Я поки що не повністю задоволений грою. Думаю, що він також. Ми чекаємо від нього більшого", — цитує слова Клаудіо Раньєрі Voce Giallorossa.

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик тренувався за індивідуальною програмою напередодні матчу проти Верони, який пройде 19 квітня о 21:45.

У цьому сезоні Артем Довбик провів 41 матч за Рому, в яких він забив 16 м’ячів і віддав 3 результативні передачі.