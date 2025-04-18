Іспанія

Українця, який пропустив тренування, планують випустити у другому таймі, тоді як узбецький форвард має шанс вийти з перших хвилин.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі може зробити несподіваний хід у матчі 33-го туру Серії А проти Верони.

За інформацією Corriere dello Sport, у стартовому складі "вовків" цілком може з’явитися Елдор Шомуродов, а не Артем Довбик.

Український форвард не брав участі в останньому тренуванні команди, проте, як запевняють у клубі, це пов’язано лише з плановим навантаженням, а не травмою. Довбик, найімовірніше, буде у заявці, але його участь у матчі передбачається з лави запасних — як варіант підсилення в другому таймі.

Раньєрі, який не раз заявляв про гнучкий підхід до відбору складу, може відзначити хорошу форму Шомуродова, який забив шість м’ячів у сезоні, попри обмежену кількість стартів.

У зустрічі з фізично сильною Вероною Раньєрі планує атакувальне тріо: Шомуродов – Бальданці – Суле. Довбик може увійти в гру після перерви, як це було у матчах Кубка Італії та проти Комо.

Матч відбудеться 19 квітня о 21:45.