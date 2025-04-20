Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 33-го туру італійської Серії А, у якому зіграють Мілан та бергамаська Аталанта.

Мілан та бергамаська Аталанта зіграють у тридцять третьому турі італійської Серії A на Сан Сіро.

Сержіу Консейсан, після розгрому фріульського Удінезе (4:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Джан П'єро Гасперіні, на тлі перемоги над Болоньєю (2:0), використав із перших хвилин Куадрадо на лівий фланг.

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — А. Хіменес, Фофана, Рейндерс, Ернандес — Пулішич, Йович, Леау.

Запасні: Спортьєлло, Торріані, Флоренці, Терраччано, Тіав, Бартезагі, Бондо, Муса, Абрагам, Чуквезе, С. Хіменес, Феліш, Соттіль.



Аталанта: Карнесеккі — Дзаппакоста, Гін, Джимсіті — Белланова, де Рон, Едерсон, Куадрадо — Пашалич — Ретегі, Лукман.

Запасні: Патрісіу, Россі, Толой, Коссуну, Сулемана, Де Кетеларе, Руджері, Самарджич, Брешіаніні, Мальдіні.



Гра Мілан — Аталанта почнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.