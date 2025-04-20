Італія

Мілан додатково погіршив свої шанси на єврокубки мінімальною поразкою від Аталанти

Команда Сержіу Консейсана зависла в шести очках хоча б до шостої сходинки.

Мілан — Аталанта, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Мілан — Аталанта 0:1

Гол: Едерсон, 62



Мілан: Меньян — Томорі (Чуквезе, 83), Габбія, Павлович — А. Хіменес (Феліш, 75), Фофана, Рейндерс, Ернандес — Пулішич (Соттіль, 75), Йович (Абрагам, 75), Леау (С. Хіменес, 83).



Аталанта: Карнесеккі — Дзаппакоста (Коссуну, 59), Гін, Джимсіті (Толой, 59) — Белланова, де Рон, Едерсон, Куадрадо (Руджері, 58) — Пашалич (Де Кетеларе, 80) — Ретегі, Лукман.



Попередження: Куадрадо