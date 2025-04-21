Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 20 квітня 2025 року.

У рамках 33-го туру італійської Серії А Рома бергамаська Аталанта обіграла Мілан на Сан-Сіро.

Після доволі скромного першого тайму, команди вирішили зробити вирішальний ривок у другій половині, і якщо Мілан із своєї стартової активності дивідендів так і не отримав, то Аталанта в контратаці своїм шансом таки скористалась.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Аталанта у рамках 33-го туру італійської Серії А-2024/25:

Мілан — Аталанта 0:1

Гол: Едерсон, 62

Мілан: Меньян — Томорі (Чуквезе, 83), Габбія, Павлович — А. Хіменес (Феліш, 75), Фофана, Рейндерс, Ернандес — Пулішич (Соттіль, 75), Йович (Абрагам, 75), Леау (С. Хіменес, 83).

Аталанта: Карнесеккі — Дзаппакоста (Коссуну, 59), Гін, Джимсіті (Толой, 59) — Белланова, де Рон, Едерсон, Куадрадо (Руджері, 58) — Пашалич (Де Кетеларе, 80) — Ретегі, Лукман.

Попередження: Куадрадо