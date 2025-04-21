Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 20 квітня 2025 року.

У рамках 33-го туру італійської Серії А Рома Болонья обіграла міланський Інтер на Ренато Далл’Ара.

Матч двох рівних команд із вилученням головного тренера господарів на початку другого тайму отримав дуже пізню розв’язку.

У фактично останній своїй атаці в цій грі Болоньї вдалось відкрити рахунок, після чого гості не мали шансів на порятунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Болонья — Інтер у рамках 33-го туру італійської Серії А-2024/25:

Болонья — Інтер 1:0

Гол: Орсоліні, 90+4

Болонья: Равалья — Гольм, Беукема, Лукумі, Міранда — Ебішер, Фройлер — Ндоє (Камб'ягі, 77), Одгор, Домінгес (Орсоліні, 70) — Даллінга (Кастро, 77)

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні (Дімарко, 65) — Дарміан (Біссек, 88), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Фраттезі, 65), Аугусто — Мартінес (Арнаутович, 88), Корреа (Таремі, 70)

Попередження: Ндоє — Мхітарян, Бастоні, Корреа.