Італія

В Італії оголошено п'ятиденну національну жалобу.

Матчі 34 туру італійської Серії А, заплановані на суботу, 26 квітня, були перенесені на інші дні. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Похоронна церемонія Папи Римського Франциска торкнулася таких поєдинків, як Комо — Дженоа, Інтер — Рома та Лаціо — Парма.

При цьому наголошується, що поєдинок між лідером Серії А – Інтером та Ромою, в якій виступає українець Артем Довбик, був перенесений на неділю, 27 квітня. Також у цей день буде зіграно матч між Комо та Дженоа з Русланом Маліновським.

У той же час зустріч між Лаціо та Пармою була перенесена на понеділок, 28 квітня.

Завдяки цьому Інтер отримає додатковий день відпочинку, оскільки завтра, 23 квітня, "нерадзуррі" зіграють півфінальний матч Кубка Італії проти Мілана.

Після 33 турів Інтер лідирує у Серії А, маючи однакову кількість очок з Наполі.