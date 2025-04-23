Італія

До вашої уваги результати матчів 33 туру чемпіонату Італії за 23 квітня.

Завершилася низка матчів у рамках 33-го туру італійської Серії А.

Так, Дженоа у поєдинку з двома вилученнями та без Руслана Маліновського поступилася Лаціо, туринський Ювентус зазнав мінімальної поразки від Парми, Фіорентина переграла Кальярі, а Торіно впорався з Удінезе.

Дженоа — Лаціо 0:2

Голи: Кастельянос, 32 Діа, 65

Дженоа: Леалі — Отоа, Де Вінтер, Васкес, Мартін (Аханор, 68) — Мазіні (Екатор, 82), Френдруп — Нортон-Каффі (Сабеллі, 81), Олівейра (Вентуріно, 61), Торсбю — Пінамонті (Мессіас, 68)

Лаціо: Мандас — Лаццарі (Педро, 45), Хіла, Романьйолі, Пеллегріні — Гендузі, Ровелла (Белах'ян, 69) — Марушич, Діа (Весіно, 69), Дзакканьї (Хісай, 89) — Кастельянос (Нослін, 89)

Попередження: Пінамонті, Вінтер, Сабеллі — Ровелла

Вилучення: Отоа, 22 — Белах'ян, 72

Парма - Ювентус 1:0

Гол: Пеллегріно, 45+1

Парма: Судзукі — Леоні, Вольякко (Ейно, 11), Валенті — Дельпрато, Бернабе (Естевес, 10), Кейта, Зом, Валері — Пеллегріно (Ман, 75), Бонні (Алмквіст, 86)

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Келлі (Кошта, 86) — Маккенні (Їлдиз, 57), Локателлі (Веа, 86), Тюрам, Камб'язо — Коло Муані, Гонсалес (Луїс, 86) — Влахович (Фернандеш Консейсан, 46)

Попередження: Зом, Ернані — Гонсалес, Локателлі, Їлдиз

Кальярі — Фіорентина 1:2

Голи: Пікколі, 7 - Госенс, 36, Бельтран, 48

Кальярі: Капріле — Дзаппа, Міна (Луїс Паломіно, 41), Луперто — Дзортеа (Макумбу, 67), Адопо (Коман, 67), Праті (Марін, 67), Віола (Гаетано, 59), Ауджелло — Лувумбу, Пікколі

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Раньєрі (Комуццо, 81), Марі — Додо, Мандрагора (Фолоруншо, 81), Фаджолі (Річардсон, 63), Катальді, Госенс (Парізі, 62) — Бельтран (Дзаніоло, 86), Гудмундссон

Попередження: Паломіно, Пікколі — Парізі, Дзаніоло

Торіно — Удінезе 2:0

Голи: Адамс, 39, Дембеле, 85

Торіно: Мілінкович-Савич — Педерсен (Валюкевич, 63), Маріпан, Мазіна (Дембеле, 76), Бірагі — Річчі (Карамо, 64), Казадеї (Тамез, 88) — Гінейтіс, Лінетті, Ельмас — Адамс

Удінезе: Окоє — Ехізібує (Модешту, 63), Бійол, Соле, Камара — Атта, Ловрич (Пафунді, 71), Карлстрем, Еккеленкамп (Пісарро, 83) — Паєро (Санчес, 82) — Браво (Девіс, 63)

Попередження: Маріпан, Гінейтіс — Карлстрем, Бійол