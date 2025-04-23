Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 23 квітня 2025 року.

У матчі 33-го туру італійської Серії А Парма, яке ще не гарантувала собі збереження прописки у найвищому дивізіоні, вдома здобула несподівану перемогу над Ювентусом — 1:0.

Переможний гол на 45+1 хвилині забив Матео Пеллегріно. Туринці володіли ініціативою, але не змогли реалізувати свої моменти.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Парма — Ювентус у рамках 33-го туру італійської Серії А-2024/25:

Парма — Ювентус 1:0

Гол: Пеллегріно, 45+1

Парма: Судзукі — Леоні, Вольякко (Ейно, 11), Валенті — Дельпрато, Бернабе (Естевес, 10), Кейта, Зом, Валері — Пеллегріно (Ман, 75), Бонні (Алмквіст, 86)

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Келлі (Кошта, 86) — Маккенні (Їлдиз, 57), Локателлі (Веа, 86), Тюрам, Камб'язо — Коло Муані, Гонсалес (Луїс, 86) — Влахович (Фернандеш Консейсан, 46)

Попередження: Зом, Ернані — Гонсалес, Локателлі, Їлдиз