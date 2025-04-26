Італія

Досвідчений гравець дістанеться туринцям за дуже скромні кошти.

Італійський фланговий захисник Крістіано Бірагі понад сім років своєї професійної кар’єри присвятив виступам за Фіорентину.

Однак цієї зими для 32-річного виконавця настав час змінити клуб, і тому він подався до Торіно на правах оренди під закриття трансферного вікна.

Станом на поточний момент, Бірагі провів уже 10 матчів у складі своєї нової команди.

Місцеві ЗМІ при цьому наполягають, що лише завершення поточної кампанії досвід у Турині для Крістіано не обмежиться.

Нараз "бики" вже розпочали перемовини щодо повноцінного трансферу.

Ідеться про дуже малі кошти — 100 тис. євро, які прописані в угоді щодо гравця через те, що вже за рік його контракт із Фіорентиною має добігти до завершення.

Повідомляється, що попередні умови нового договору до 2027 року з Торіно футболіст уже узгодив.