Італія

"Жовто-червоні" досі в траурі.

Лечче відмовляється грати у неділю з Аталантою в 34 турі італійської Серії А через смерть клубного фізіотерапевта. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, команда приголомшена смертю Граціано Фіоріти і не вилетить до Бергамо. Фізіотерапевт працював у клубі понад 20 років.

Спочатку матч мав відбутися в п'ятницю, але ліга перенесла його на неділю. Зазначається, що з Лечче не узгоджували нову дату гри. Команда не тренувалася останні два дні через трагічні обставини.

Лечче отримає технічну поразку і буде позбавлений одного очка, якщо не з'явиться на матч з Аталантою, а ліга відмовиться від ще одного перенесення.