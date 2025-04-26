Італія

"Фіалки" втратили свого латераля.

Правий латераль італійської Фіорентини Додо у п'ятницю, 25 квітня, переніс хірургічну операцію. Про це повідомляє офіційний сайт "фіалок".

Зазначається, що 26-річному бразильцю зроблено операцію з видалення апендикса.

"ФК Фіорентина повідомляє, що футболістові Кордейру Дос Сантосу Домілсону зробили екстрену лапароскопічну апендектомію", — йдеться в заяві на сайті клубу.

Зазначається, що Додо точно пропустить матч 34 туру італійської Серії А з Емполі. Також під великим питанням його участь у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій з іспанським Бетісом, який відбудеться 1 травня, о 22:00 за київським часом.

Цього сезону Додо відіграв за Фіорентину 42 матчі та віддав шість результативних передач.