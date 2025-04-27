Італія

Українець спробує допомогти Ромі продовжити свою безпрограшну серію (17) в чемпіонаті Італії.

Рома в 34-му турі Серії А-2024/25 гостюватиме в Інтера на Стадіо Джузеппе Меацца.

Місце в стартовому складі гостей знайшлося й для центрального нападника Артема Довбика.

Зараз на рахунку 27-річного українця 16 голів і чотири асисти в 42-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Основна 11-ка господарів поля виглядає наступним чином:

Поєдинок Інтер — Рома розпочнеться о 16:00 за київським часом.