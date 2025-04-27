Українець спробує допомогти Ромі продовжити свою безпрограшну серію (17) в чемпіонаті Італії.
Артем Довбик, Getty Images
27 квітня 2025, 15:42
Рома в 34-му турі Серії А-2024/25 гостюватиме в Інтера на Стадіо Джузеппе Меацца.
Місце в стартовому складі гостей знайшлося й для центрального нападника Артема Довбика.
Зараз на рахунку 27-річного українця 16 голів і чотири асисти в 42-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.
Основна 11-ка господарів поля виглядає наступним чином:
Поєдинок Інтер — Рома розпочнеться о 16:00 за київським часом.