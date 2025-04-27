Голи Гонсалеса та Коло Муані принесли "старій синьйорі" перемогу.
Ювентус - Монца, Getty Images
27 квітня 2025, 20:54
Ювентус здобув перемогу над Монцою завдяки голам Ніколаса Гонсалеса на 11-й хвилині та Жана-Клера Коло Муані на 33-й, незважаючи на вилучення Кенана Їлдиза перед перервою.
Гравці Монци не змогли реалізувати чисельну перевагу, а захист Ювентуса на чолі з Ді Грегоріо впевнено зберіг ворота "сухими".
Ювентус - Монца 2:0
Голи: Гонсалес, 11, Коло Муані, 33
Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Келлі — Маккенні, Локателлі, Тюрам (Веа, 58), Камб'язо (Савона, 58) — Гонсалес (Кошта, 74), Їлдиз — Коло Муані
Монца: Тураті — Перейра, Кальдірола, Карбоні — Бірінделлі (Петанья, 63), Кастровіллі (Сенсі, 74), Акпа-Акпро, Б'янко, Кір'якопулос — Мота (Віньято, 81), Капрарі
Попередження: Вейга, Савона, Кошта — Перейра, Кальдірола, Карбоні
Вилучення: Їлдиз, 45+3.