Італія

Голи Гонсалеса та Коло Муані принесли "старій синьйорі" перемогу.

Ювентус здобув перемогу над Монцою завдяки голам Ніколаса Гонсалеса на 11-й хвилині та Жана-Клера Коло Муані на 33-й, незважаючи на вилучення Кенана Їлдиза перед перервою.

Гравці Монци не змогли реалізувати чисельну перевагу, а захист Ювентуса на чолі з Ді Грегоріо впевнено зберіг ворота "сухими".

Ювентус - Монца 2:0

Голи: Гонсалес, 11, Коло Муані, 33

Ювентус: Ді Грегоріо — Калулу, Вейга, Келлі — Маккенні, Локателлі, Тюрам (Веа, 58), Камб'язо (Савона, 58) — Гонсалес (Кошта, 74), Їлдиз — Коло Муані

Монца: Тураті — Перейра, Кальдірола, Карбоні — Бірінделлі (Петанья, 63), Кастровіллі (Сенсі, 74), Акпа-Акпро, Б'янко, Кір'якопулос — Мота (Віньято, 81), Капрарі

Попередження: Вейга, Савона, Кошта — Перейра, Кальдірола, Карбоні

Вилучення: Їлдиз, 45+3.