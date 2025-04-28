Італія

Результат зустрічі вирішив дубль Скотта Мактомінея.

У рамках 34-го туру Серії А Наполі приймав Торіно. Команда Антоніо Конте знала, що Інтер поступився Ромі, тож, не можна було втрачати нагоду вийти на перше місце в Серії із запасом +3 очок.

Дубль Мактомінея допоміг Наполі здійснити це завдання! Чемпіонські перегони в розпалі!

Наполі - Торіно 2:0

Голи: Мактоміней, 7, 42

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Буонджорно (Марін, 64), Олівера (Гілмор, 86) — Замбо-Ангісса (Біллінг, 58), Лоботка (Сімеоне, 86), Мактоміней — Політано, Лукаку (Распадорі, 86), Спінаццола

Торіно: Мілінкович-Савич — Коко (Карамо, 68), Маріпан, Мазіна (Валюкевич, 85) — Педерсен, Лінетті (Лазаро, 59), Річчі, Казадеї, Бірагі (Влашич, 59) — Ельмас — Адамс

Попередження: Маріпан, Ілич, Лазаро.