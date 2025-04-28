Голи з пенальті визначили результат протистояння.
Аталанта - Лечче, Getty Images
28 квітня 2025, 00:35
У матчі 34-го туру Серії А Аталанта та Лечче завершили гру з рахунком 1:1.
На гол Карлссона з пенальті у першому таймі господарі відповіли влучним ударом Ретегі з позначки у другому. Обидві команди мали шанси вирвати перемогу, але надійна гра воротарів залишила рахунок незмінним.
Аталанта — Лечче 1:1
Голи: Ретегі, 69 (пен) - Карлссон, 29 (пен)
Аталанта: Карнесеккі — Белланова (Куадрадо, 46), Гін, Джимсіті — Коссуну (Руджері, 59), де Рон, Едерсон (Самарджич, 80), Дзаппакоста — Пашалич (Де Кетеларе, 64), Ретегі (Мальдіні, 80), Лукман
Лечче: Фальконе — Гільбер, Гашпар, Баскіротто, Галло — Кулібалі, П'єрре — П'єротті, Каба, Карлссон — Ребич (Бурнете, 85)
Попередження: Дзаппакоста — Галло.