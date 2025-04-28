Італія

Неаполітанці лідирують у Серії А.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився після перемоги над Торіно (2:0) в матчі 34-го туру італійської Серії А. Його слова наводить DAZN.

"Залишилося чотири кроки. Ми просунулися вперед, але ще є куди йти. Сьогоднішня перемога була важлива, і ми домоглися її з великою рішучістю. Команда усвідомлює свою силу, тому неминуче, що вдома вболівальники женуть нас вперед. З таким стадіоном все стає легше.

Ми, безумовно, старанно працювали, і все це результат нашої роботи. Думаю, що Ліга чемпіонів в наступному сезоні для нас вже математичний факт, і це прекрасно, враховуючи, з чого ми починали.

Скудетто для Наполі стало б дивом", — сказав Конте.

Наразі Наполі лідирує у Серії А, випереджаючи міланський Інтер на три пункти за чотири тури до завершення чемпіонату.