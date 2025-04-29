Італія

Клуб отримав рішення Дисциплінарного комітету Серії A.

Туринський Ювентус минулими вихідними обіграв на власному полі Монцу в рамках тридцять четвертого туру італійської Серії A (2:0).

Однак наприкінці першого тайму того матчу "зебри" залишились у меншості через вилучення турецького нападника Кенана Їлдиза, який отримав пряму червону картку за удар ліктем суперника в обличчя.

Відповідно, одразу після завершення гри протокол із цим рішенням головного арбітра Даніеле Перенцоні було спрямовано до Дисциплінарного комітету ліги, який мав визначитись із ступенем покарання для футболіста.

У підсумку, 19-річний виконавець отримав два матчі дискваліфікації в рамках чемпіонату та муситиме заплатити штраф у розмірі 10 тис. євро.

Таким чином туринський Ювентус залишився без футболіста з 46 матчами, вісьмома голами та п’ятьма гольовими передачами в цьому сезоні на гостьові ігри проти Болоньї та Лаціо, які відстають від "зебр" на одне та два очки в турнірній таблиці відповідно.