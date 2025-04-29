Італія

Юний талант Ювентуса пропустить поєдинки проти Болоньї та Лаціо.

Атакуючий півзахисник Ювентуса Кенан Їлдиз отримав двоматчеву дискваліфікацію за вилучення в матчі проти Монци (2:0). Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

Через це 19-річний турецький вінгер пропустить важливі зустрічі "б’янконері" в Серії A — з Болоньєю 4 травня та з Лаціо 10 травня.

У сезоні-2024/25 Кенан Їлдиз уже провів 46 матчів за Ювентус, забив 8 м’ячів і віддав 5 результативних передач.