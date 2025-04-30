Італія

У форварда наразі м’язова травма.

Польський нападник туринського Ювентуса Аркадіуш Мілік наразі не може допомогти власній команді через м’язове пошкодження.

Однак цей вільний від офіційних матчів час 31-річний виконавець та його представники витратили на те, щоб поставити крапку в питанні продовження відносин із клубом.

Першочергового, контракт гравця був розрахований до літа наступного року, через що очікувалось, що вже після поточної кампанії Ювентус може почали шукати для свого футболіста новий клуб.

Однак сторони вирішили оновити угоду, яка тепер триватиме до 2027 року.

У цьому сезоні Мілік ще не грав через важку травму коліна та проблеми з гомілковою кісткою.