Італія

Лідер Болоньї зацікавив головного претендента на перемогу в Серії А-2024/25.

Правий вінгер Болоньї Ріккардо Орсоліні опинився в сфері інтересів Наполі, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що спортивний директор "адзуррі" Джованні Манна вже провів перші, позитивні переговори з агентом гравця "россоблу" Мікеланджело Міньєрі. Посилитися 28-річним італійцем клуб із Неаполя може наступного літа.

Контракт Орсоліні з Болоньєю розраховано до кінця червня 2027 року. Порталом transfermarkt вихованець Асколі оцінюється в 20 мільйонів євро.

У ході поточної кампанії Ріккардо взяв участь у 35-ти матчах усіх турнірів, відзначившись 14-ма голами й чотирма асистами. Жоден із виконавців "россоблу" не має більше результативних дій у сезоні-2024/25.