Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 4 травня, розпочавшись о 19:00.

У рамках 35-го туру італійської Серії А-2024/25 Рома на власному полі зустрінеться з Фіорентиною.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 4 ТРАВНЯ, 19:00. СТАДІО ОЛІМПІКО, РИМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ЧІФФІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Розділені в турнірній таблиці чемпіонату Італії всього одним заліковим балом Рома й Фіорентина зустрінуться цього суботнього вечора, сподіваючись покращити свої ситуації в боротьбі за місце в топ-4. На клуб із Флоренції чекає неймовірно складний виклик, адже його римський суперник минулого тижня продовжив безпрограшну серію в турнірі до 18-ти матчів (13В, 5Н).

У 34-му турі "джаллороссі" в Мілані завдали третьої поспіль поразки (всі турніри) чинному чемпіону Інтеру. Чергову звитягу команді Клаудіо Раньєрі приніс гол Матіаса Суле в середині першого тайму протистояння. Колектив Раффаеле Палладіно тим часом впорався з Емполі (2:1) вдома, уникнувши невдачі в Серії А вшосте поспіль (4В, 2Н).

Перший півфінальний матч плей-оф Ліги конференцій у четвер видався для "лілій" менш вдалим. У Севільї вони зазнали поразки з рахунком 1:2 від Реала Бетіс. Маючи на думці другий, уже домашній поєдинок, Фіорентина навряд чи зможе дозволити собі багато ризику сьогодні, гостюючи на Стадіо Олімпіко, де вона не перемагала Рому з 2018 року (2Н, 4П).

Після розгромної звитяги (5:1) на власному полі в першому колі Серії А-2024/25 "лілії" можуть вперше із сезону-2011/12 двічі перемогти "джаллороссі" в ході однієї кампанії. Тим не менш, імовірність досягнення цього успіху Фіорентиною є невисокою, тим більше враховуючи солідну домашню форму Роми, яка в усіх турнірах не знає смаку поразок у столиці від початку грудня 2024-го (13В, 2Н).

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Клаудіо Раньєрі. Так, на перемогу Роми можна поставити з коефіцієнтом 1.69, тоді як потенційний успіх Фіорентини оцінюється показником 5.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.80.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка — Суле, Крістанте, Коне, Пеллегріні, Анхеліньйо — Шомуродов, Довбик

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Марі, Комуццо — Фолоруншо, Адлі, Мандрагора, Фаджолі, Госенс — Гудмундссон, Кін

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