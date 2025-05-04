Італія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Італії, який відбудеться 4 травня, розпочавшись о 21:45.

У рамках 35-го туру італійської Серії А-2024/25 Болонья на власному полі зустрінеться з Ювентусом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 4 ТРАВНЯ, 21:45. СТАДІО РЕНАТО ДАЛЬ'АРА, БОЛОНЬЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАНІЕЛЕ ДОВЕРІ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Відстаючи на один заліковий бал від бажаної четвертої сходинки турнірної таблиці чемпіонату Італії, Болонья в неділю ввечері спробує скинути з неї Ювентус. Зазнавши тільки однієї поразки в попередніх 17-ти матчах Серії А на Стадіо Ренато Даль'Ара при десяти перемогах і шести нічийних результатах, "россоблу" сподіватимуться принаймні не зіпсувати цю солідну статистику.

Гол лідера Болоньї Ріккардо Орсоліні, якого клуб у 2019 році придбав якраз в Ювентуса, приніс колективу Вінченцо Італьяно драматичну домашню звитягу над Інтером (1:0) двома тижнями раніше, після чого "россоблу" вийшли до фіналу Кубка Італії, вдруге впоравшись з Емполі. Однак, минулого понеділка вони зазнали невдачі на виїзді, зігравши внічию з Удінезе (0:0).

Ювентус провів уже п'ять поєдинків під керівництвом Ігора Тудора, в яких "б'янконері" набрали десять очок. Минулої неділі вони завдали поразки Монці (2:0), але втратили Кенана Їлдиза через вилучення, внаслідок якого він пропустить протистояння з Болоньєю та майбутній матч проти Лаціо в Римі (10.05). Відсутність ще кількох важливих гравців може сильно завадити вже сьогодні.

"Б'янконері" будуть націлені на продовження своєї вражаючої безпрограшної серії у поєдинках із "россоблу" в чемпіонаті Італії. У першому колі поточної кампанії турніру, після нічиєї з рахунком 2:2 у грудні 2024 року, вона досягла позначки в 25 матчів (17В, 8Н), тоді як конкретно на виїзді Ювентус не поступався Болоньї із листопада 1998-го (14В, 7Н).

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Вінченцо Італьяно. Так, на перемогу Болоньї можна поставити з коефіцієнтом 2.49, тоді як потенційний успіх Ювентуса оцінюється показником 3.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Болонья: Скорупські — Калабрія, Бейкема, Лукумі, Міранда — Фройлер, Фергюсон — Орсоліні, Одгор, Домінгес — Даллінга

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона, Вейга, Калулу — Веа, Локателлі, Тюрам, Камб'язо — Гонсалес, Маккенні — Коло Муані

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